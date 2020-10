Basket, Eurocup 2020-2021: Venezia vince ai supplementari, Brescia crolla nell’ultimo quarto

Sono due le squadre italiane scese sul parquet oggi per la quinta giornata dell’Eurocup 2020-2021 e i risultati sono opposti. Venezia soffre nel quarto quarto, ma alla fine si impone ai supplementari, mentre Brescia crolla anch’essa negli ultimi 10 minuti, ma non può più rimediare.

Decisivo il secondo e il quarto quarto per la Umana Reyer Venezia, che contro il Bahcesehir Koleji Istanbul soffre nel primo quarto, ma poi con un parziale di 22-13 ribalta la situazione, ma negli ultimi 10 minuti subisce una rimonta che obbliga le due squadre ai supplementari. Una tripla e un canestro di Erick Green, infatti, lanciano subito gli ospiti sull’8-2 nei primi due minuti del match. È ancora Green a guidare i suoi che toccano anche il +11 nella prima metà del quarto, con Venezia che reagisce con Tonut e Stone fino all’13-16. Ismet Akpinar, però, spegne gli entusiasmi dei padroni di casa con cinque punti consecutivi e serve nel finale un parziale di 6-0 per mandare i veneti al primo break sotto 20-23. Nel secondo quarto le triple di Bramos e Mazzola tengono Venezia in partita, ma sono i canestri di Stone e quello di Chappel a concludere la rimonta a due minuti dal riposo. A quel punto sono Fotu e Cerella a spingere sull’acceleratore e con la tripla di Stone si va al riposo lungo con Venezia avanti 42-36.

A inizio ripresa Venezia allunga fino al +13 con la tripla di Isaac Fotu, ma è la squadra turca a reagire con un parziale di 11-0 che riporta Istanbul a -4. Due triple di Mazzola permettono ai padroni di casa di tenere gli avversari a distanza fino al +9, ma nel finale la tripla del solito Green manda le due squadre all’ultimo riposo con Venezia avanti 66-60. Ma il match non è finito. I padroni di casa iniziano bene gli ultimi 10 minuti, allungano fino al +9, ma l’Istanbul non alza bandiera bianca e dal quarto minuto punto su punto accorcia il divario. Venezia non riesce più a trovare la via del canestro, con soli 5 punti in sette minuti e il Bahcesehir Koleji obbliga i padroni di casa ai supplementari chiudendo i primi 40 minuti sul 78-78. I supplementari, però, vedono Venezia ritrovarsi, tornare avanti, gestire ed è la tripla di Andrea De Nicolao a 18 secondi dalla fine a dare l’allungo decisivo e i veneti si impongono 88-82.

IL TABELLINO DI REYER VENEZIA-BAHCESEHIR KOLEJI ISTANBUL 88-82 (20-23, 22-13, 24-24, 12-18, 10-4)

VENEZIA: Bramos 15, Stone 14, Fotu 14

ISTANBUL: Green 22, Perez 19, Akpinar 9

Non basta il terzo quarto a Brescia, invece, che nei primi 20 minuti soffre contro il Boulogne Metropolitans 92, ma con un ottimo terzo quarto ribalta la situazione e sembra volare verso la vittoria. Ma come per Venezia anche ai lombardi costa caro un ultimo quarto negativo in attacco. Come detto, partono meglio i francesi con un 0-5 iniziale, ma Brescia reagisce e nei primi otto minuti c’è grande equilibrio, con i lombardi che vanno anche sul +5, ma nel finale di quarto gli ospiti con un parziale di 10-0 ribaltano la situazione e solo la tripla di Luca Vitali nel finale vale il 23-25 con cui finisce il primo quarto. Continua a inseguire Brescia nel secondo quarto, con i francesi che viaggiano con 3-6 punti di vantaggio nei primi 5 minuti. Sacchetti e Burns, però, tengono viva Brescia che supera anche il Boulogne e così il primo tempo si chiude punto a punto fino al 37-39 con cui si va al riposo lungo.

La musica non cambia a inizio ripresa, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo senza riuscire a piazzare l’allungo decisivo, anche se ora è Brescia a fare la lepre e i francesi a rincorrere. Negli ultimi due minuti del terzo quarto, però, sale in cattedra TJ Cline, che con cinque punti consecutiva manda i lombardi all’ultimo break avanti 57-50. Partono bene i padroni di casa nell’ultimo quarto e allungano fino al +11 al terzo minuto. Ma qui si spegne la luce per Vitali e compagni e il Boulogne sale in cattedra. Da quel momento, infatti, Brescia non trova più il canestro, mentre i francesi si affidano a Rob Gray che mette a segno 10 punti negli ultimi minuti e fa volare i suoi che si impongono 70-75 in un match folle dove Brescia subisce un 25-13 nell’ultimo quarto che costa caro.

IL TABELLINO DI BRESCIA-BOULOGNE 70-75 (23-25, 14-14, 20-11, 13-25)

BRESCIA: Ristic 14, Crawford 13, Vitali 11

BOULOGNE: Gray 16, A.Brown 14, Chikoko 13

Credits: Ciamillo