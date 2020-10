Basket, EuroCup 2020-2021: ufficiale l’annullamento del match tra Reyer Venezia e JL Bourg

Ora è ufficiale l’annullamento del match di EuroCup 2020-2021 di basket, inizialmente in programma domani, tra la Reyer Venezia e i francesi del JL Bourg. Lo comunica l’EuroLega dopo che il sodalizio francese aveva annunciato di non avere a disposizione i cestisti necessari per scendere in campo contro i lagunari. Il giudice sportivo, ora, prenderà una decisione sull’esito finale del match.

Da regolamento, ad ogni modo, la Reyer dovrebbe trionfare a tavolino con il risultato di 20-0. Il sodalizio del capoluogo veneto, inoltre, ha espresso la sua solidarietà al JL Bourg tramite in comunicato sulla propria pagina Facebook. Queste le parole riportate nel comunicato: “L’Umana Reyer esprime la propria solidarietà e vicinanza a JL Bourg e augura una pronta guarigione ai suoi tesserati colpiti dal Covid-19. Dispiace non poter disputare la partita di 7DAYS EuroCup, ma in questo momento la salute è la cosa più importante e dobbiamo essere uniti nella lotta al virus. In bocca al lupo a Bourg per il proseguo della stagione di campionato e EuroCup”.

Credit: Ciamillo