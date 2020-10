Basket, EuroCup 2020-2021: Trento domina contro Patrasso, Venezia cade a Belgrado

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo il bilancio del basket italiano nella serata di EuroCup 2020-2021. La Dolomiti Energia Trento bissa il successo dell’esordio, dominando in casa contro i greci del Promitheas Patrasso per 78-51; mentre l’Umana Reyer Venezia crolla in Serbia contro il Partizan Belgrado per 95-73, subendo la prima sconfitta della sua stagione europea.

Grande prestazione di Trento, che conferma il suo feeling con una competizione che l’aveva vista arrivare alle Top-16 già nella passata stagione. La Dolomiti passeggia contro il Promitheas, chiudendo i conti tra secondo e terzo quarto, chiusi con un devastante 40-21. Una prova positiva di tutto il collettivo, dove i migliori marcatori sono stati Jacorey Williams con 12 punti ed Andrea Mezzanotte con 10.

Venti minuti di grande equilibrio poi un improvviso crollo nel terzo quarto. Questo il riassunto del match della Reyer Venezia in casa del Partizan Belgrado. Terrificante il parziale di 33-15 realizzato dai serbi, che hanno ipotecato così la vittoria. Super prestazione di Rashawn Thomas, che ha messo a referto 22 punti con 28 di valutazione; mentre per Venezia il migliore è stato Mitchell Watt con 16 punti.

Questi i tabellini delle partite:

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – PROMITHEAS PATRASSO 78-51 (15-18, 21-11, 19-10, 23-12)

Trento: Williams 12, Mezzanotte 10, Browne 8

Patrasso: Lountzis 16, Agravanis 9, Agbelese 8

PARTIZAN BELGRADO – UMANA REYER VENEZIA 95-73 (23-23, 19-20, 33-15, 20-15)

Partizan: Thomas 22, Miller-Mcintyre 18, Jaramaz 17

Venezia: Watt 16, Bramos 11, Chappell 9

