Basket: Cantù-Trieste rinviata a causa delle otto positività nel club lombardo

Seconda gara consecutiva dell’Acqua S. Bernardo Cantù rinviata. Dopo quella della scorsa settimana a Treviso, la squadra di Cesare Pancotto si vede spostare anche quella con l’Allianz Trieste, poiché sono otto i positivi al Covid-19 all’interno del gruppo.

La decisione in merito a Cantù-Trieste è stata presa nella tarda mattinata dalla LBA. Si sarebbe dovuta giocare sabato sera insieme a Brescia-Roma, che invece sarà l’unico incontro previsto nel sesto giorno della settimana. Il rinvio è stato disposto direttamente, come da comunicato, da Umberto Gandini, il presidente della Lega Basket.

Sia Treviso che Trieste non disputano le Coppe europee, per cui la riprogrammazione dei due incontri, una volta che Cantù avrà di nuovo a disposizione tutti gli interessati (tra i quali c’è già Jaime Smith, dichiarato negativo dopo un lungo periodo da positivo), non sarà particolarmente difficile.

Credit: Ciamillo