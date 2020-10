Basket, Serie A: Brescia supera Trieste nel posticipo della quarta giornata

La Germani Basket Brescia fa suo il posticipo della quarta giornata della Serie A di basket. I lombardi hanno sconfitto in casa l’Allianz Pallacanestro Trieste per 75-63. Seconda vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Vincenzo Esposito, che raggiunge proprio in classifica i friulani e riscatta un inizio di stagione difficile in Italia. Grande prestazione di Drew Crawford, che mette a referto 19 punti, ma ottimo anche Christian Burns, autore di una doppia doppia da 17 punti ed 11 rimbalzi. A Trieste non bastano i 18 punti di Milton Doyle e i 14 di Davide Alviti.

Inizio folgorante dei padroni di casa. Brescia domina nei primi dieci minuti e alla prima sirena il tabellone segna un clamoroso 29-9. La Germani ha la partita in controllo ed infatti all’intervallo è avanti 48-27. Sembra già finita, ma Trieste ha una super reazione nel terzo quarto (9-21) e rientra clamorosamente in partita. Gli ospiti arrivano fino al -5, ma un nuovo parziale bresciano di 11-0 chiude la gara.

Questo il tabellino della partita

GERMANI BASKET BRESCIA – ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 75-63 (29-9, 19-18, 9-21, 19-15)

Brescia: Crawford 19, Burns 17, Chery 14

Trieste: Doyle 18, Alviti 14, Laquintana 13

