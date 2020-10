Baseball, World Series 2020: i Los Angeles Dodgers reagiscono e vincono gara5 portandosi sul 3-2

4-2 non è solo il punteggio di gara5, ma è anche la speranza che nutrono i Los Angeles Dodgers per chiudere la serie dopo il vantaggio tornato in mano questa notte. Un risultato, quello del Globe Field Park di Arlington, in Texas, che fa moltissimo morale, soprattutto per come era terminata gara4 contro i Tampa Bay Rays, che per la seconda volta nella serie vedono il duello sul monte tra Clayton Kershaw e Tyler Glasnow andare al primo. Per Kershaw si è trattato della sesta volta da partente nelle World Series, dato in cui, solo nei Dodgers, è preceduto da Sandy Koufax e Carl Erskine.

Come nel suo solito stile, Los Angeles parte con il turbo, grazie al singolo di Seager che manda a segno Mookie Betts, il quale si era reso protagonista di un doppio. Lo stesso Seager va prima in seconda e poi in terza su due lanci pazzi, e infine viene portato a casa dal singolo, anche questo a destra (ma rasoterra), di Bellinger. Nel secondo inning Joc Pederson piazza un fuoricampo che le rilevazioni rivelano arrivare a 130 metri di distanza: non sarà il più lungo della notte. I Rays tornano sotto nel terzo, con Diaz che trova un gran triplo a destra da RBI e poi finisce egli stesso l’opera su singolo di Arozarena (27a valida nella postseason).

La chiave di volta è però nella quarta ripresa, con la giocata che per certi versi svolta almeno tutto l’incontro. Con già due out sul groppone dei Rays, Margot tenta il tutto per tutto: dopo una base su ball, una seconda base rubata e una terza conquistata su errore, prova anche a rubare casa base, ma Barnes e Kershaw sono molto attenti: l’uno vede, l’altro cattura la palla ed elimina. Pochi minuti dopo, nella quinta, Max Muncy arriva a oltre 132 metri per il suo home run del 4-2, che poi si rivela essere il risultato definitivo anche grazie a Blake Treinen, che da rilievo riesce a portare a casa senza grandissimi traumi il 3-2 nella serie. Ora ci sarà un giorno di riposo, poi, nella notte italiana tra martedì e mercoledì, il momento della verità.

Foto: LaPresse