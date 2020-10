Baseball, Los Angeles Dodgers da record nelle World Series 2020: gara1 imperiale sui Tampa Bay Rays

Va ai Los Angeles Dodgers il primo confronto dell’edizione 2020 delle World Series. La franchigia californiana esordisce con un netto 8-3, molto più di quanto dica il risultato, nei confronti dei Tampa Bay Rays, in quel del Globe Life Field di Arlington, in Texas, sede unica di una serie che si continuerà a giocare con pubblico limitato (poco più di 11.000 persone stanotte, vicino al 25% dell’effettiva capienza.

Oltre a essere il giorno dei Pentatonix, gruppo vocale originario proprio di Arlington chiamato a eseguire l’inno nazionale prima dell’incontro, è anche quello di Clayton Kershaw, lanciatore vincente contro Tyler Glasnow, che centra la sua undicesima partenza in gara1 nella postseason, statistica nella quale raggiunge al secondo posto in classifica Greg Maddux. Non solo: all’interno dei suoi otto strike out della gara odierna c’è anche quello che, nel quinto inning, gli fa superare quota 200 sempre nella postseason, superando in questo caso John Smoltz nel ruolo di secondo più prolifico in materia.

Loading...

Loading...

Dopo tre inning senza punti, a far segnare i primi ci pensa Cody Bellinger, con un fuoricampo a destra che va ad oltre 170 km/h che vale i primi due RBI delle World Series. Nel quinto è Kevin Kiermaier a ridurre le distanze con un home run, senza però altri uomini sulle basi. Si tratta solo del preludio alla debordante quinta ripresa: con seconda e terza base occupate Max Muncy spedisce a destra la palla che consente a Mookie Betts di prendersi il 3-1 in un interminabile tuffo. A seguirlo sono Will Smith, Chris Taylor e Kiké Hernandez, che allungano ulteriormente il divario sul 6-1. Non solo: in questa parte bassa del quinto inning i Dodgers trovano il modo di rubare tre basi, un numero che, in una singola ripresa delle World Series, non si vedeva addirittura dal 1912 con i New York Giants (che però quella serie con i Boston Red Sox la persero). Gli ultimi due punti di Los Angeles sono opera di Betts con un altro fuoricampo e di Muncy con un doppio. Per Betts c’è un altro pezzo di storia: mai nelle World Series si era visto un giocatore mettere a segno un fuoricampo, rubare due basi e correre due volte a casa base. Gli ultimi due punti dei Rays arrivano contro il rilievo Victor Gonzalez, e arrivano dai singoli di Mike Brosseau e Kiermaier. Il conteggio finale delle valide dice 10-6 Dodgers e per buona misura giustifica lo score.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse