Baseball, World Series 2020: i Los Angeles Dodgers dominano gara3 e vanno sul 2-1

Sono i Los Angeles Dodgers a portarsi di nuovo in vantaggio nella serie contro i Tampa Bay Rays dell’edizione 2020 delle World Series MLB. Il 2-1 nell’evento che è storia del baseball mondiale arriva con un netto 6-2 in quel del Globe Life Field di Arlington, nel Texas, sede unica con limitazione di posti al 25% di quelli disponibili (poco più di 11.000 presenti).

La notte appartiene a Walker Buehler, lanciatore vincente contro Charlie Morton e autore di 10 strikeout nei sei inning in cui è impiegato: a 26 anni è il terzo più giovane con 10 o più K e 3 o meno valide concesse dopo Ed Walsh nel 1906 e Josh Beckett nel 2003. Gloria anche per Justin Turner, che con il suo fuoricampo nella prima ripresa sale a quota 11 nella postseason, pareggiando in questo senso Duke Snider all’interno della franchigia.

L’incontro, come si diceva, è senza particolare storia: dopo l’1-0 di Turner arrivano altri due RBI nel terzo inning con il singolo di Muncy che libera in questo modo seconda e terza base per il 3-0, salendo a quota 48 in situazione di due out nelle fasi a eliminazione diretta. Nella quarta ripresa il bunt di Barnes e il singolo di Betts significano 5-0, prima della reazione nella quinta di Adames, che con un doppio muove il punteggio dei Rays. Nel sesto inning, altro pezzo di storia: Austin Barnes manda la palla oltre le recinzioni ed è il secondo nella storia delle World Series a realizzare quello che dall’altra parte dell’Oceano chiamano “squeeze bunt” e un fuoricampo dai tempi di Hector Lopez nel 1961. Nell’ultima ripresa Arozarena riduce il passivo con il terzo e ultimo home run di giornata.

Foto: LaPresse