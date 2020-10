Atp Sardegna 2020 oggi: programma, orari, tv, italiani in campo mercoledì 14 ottobre

Cominciano i match di secondo turno al torneo ATP di Sardegna 2020, in corso di svolgimento sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula. Saranno tre gli azzurri a scendere in campo quest’oggi. Il primo è Salvaore Caruso, che affronta il tedesco Yannick Hanfmann, in una sfida che vede il tennista siciliano favorito.

Subito dopo toccherà a Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il ceco Jiri Vesely ed anche in questo incontro il ligure ha i favori del pronostico dalla sua parte. Attesa poi per Fabio Fognini, che fa il suo esordio nel torneo contro il temibile spagnolo Roberto Carballes Baena.

Oggi, mercoledì 14 ottobre, si terrà i match del secondo turno dell’ATP Sardegna 2020. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis, mentre in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match di Fabio Fognini.

ORDINE DI GIOCO ITALIANI 14 OTTOBRE 2020

Campo Centrale

Dalle 10.00

Salvatore Caruso – Yannnick Hanfmann

Lorenzo Sonego – Jiri Vesely

Fabio Fognini – Roberto Carballes Baena

PROGRAMMA TV E STREAMING MATCH ITALIANI 14 OTTOBRE 2020

Diretta tv SuperTennis

Diretta streaming sito e pagina FB SuperTennis

Diretta live testuale su OA Sport di Fognini-Carballes Baena

