Atletica, inaugurata la nuova Arena Civica a Milano: pista moderna, colori verde-arancio

Oggi è stata inaugurata la nuova pista di atletica leggera all’Arena Civica di Milano. Il verde e l’arancio sono i colori ufficiali dell’impianto. All’evento erano presenti, oltre al sindaco Giuseppe Sala, anche alcuni azzurri di punta come Filippo Tortu, Lorenzo Perini, Vittoria Fontana, Luminosa Bogliolo, Eleonora Giorgi, Alessia Trost, Vladimir Aceti, Matteo Giupponi e il DT Antonio La Torre.

Nel fine settimana l’Arena vivrà due giorni di apertura per tutti coloro che vorranno scoprirla. I lavori di riqualificazione hanno previsto l’asportazione del vecchio manto, la fresatura e la posa di un nuovo sottofondo stradale; la posa del nuovo manto, di tipo impermeabile, con uno spessore di 13 millimetri e mezzo, più morbido per ridurre le possibilità che gli atleti possano riportare traumi. Sono state inoltre ricostruite le piattaforme per il lancio del peso, del martello e del giavellotto, le piste per il salto in lungo, il salto triplo e con l’asta. È stato esteso il pistino di riscaldamento degli atleti, sui lati nord e sud. Sono state realizzate 16 torrette a scomparsa per la corrente e le prese dati, e una pedana per gli atleti diversamente abili che dà la possibilità di ancorarsi al terreno ed effettuare i lanci in sicurezza.

Alfio Giomi, Presidente della Fidal: “Questa Arena in nuova veste è un impianto splendido”. Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “L’Arena è un luogo amato dai milanesi e l’attenzione agli impianti sportivi è una tappa importante di un percorso che porta ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Sappiamo che questa è solo la prima parte di un intervento di restyling e che c’è ancora da fare, dall’impianto di illuminazione agli spogliatoi”. Giovanni Malagò, Presidente del Coni: “L’Arena è stata teatro di record mondiali memorabili, da Consolini a Lievore a Fiasconaro, ma anche un impianto di rarissima longevità di servizio”.

Foto: Scuratti/Comune di Milano