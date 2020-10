Atletica, Campionati Italiani Endurance: vittorie di Palmisano, Fortunato, gemelli Zoghlami

A Modena è andata in scena la Festa dell’Endurance, kermesse che ha assegnato i titoli italiani di marcia, fondo, mezzofondo. Copertina per Antonella Palmisano che ha vinto la 10 km di marcia col nuovo record italiano. Nel tacco e punta successo per Francesco Fortunato (39:06 personale, terzo tempo mondiale dell’anno) davanti ad Andrea Agrusti (40:26, personale) e Federico Tontodonati (40:31).

Sui 1500 metri fa festa Joao Bussotti Neves (3:47.51), prevalendo su Abdelhakim Elliasmine (3:49.22) e Giovanni Filippi (3:50.11). Sui 5000 metri trionfa Ala Zoghlami (14:04:44), alle sue spalle Sebastiano Parolini (14:05.10) e Pasquale Selvarolo (14:08.81). Il suo gemello Osama Zoghlami ha invece vinto i 10000 metri (29:07.27) prevalendo sempre su Sebastiano Parolini (29:08.07) e Stefano La Rosa (26:08.69). Il testa a testa tra i gemelli Zoghlami si è consumato sui 3000 metri siepi, dove è stata Ala a trionfare in 8:26.22 daavanti a Osama (8:27.45) e Leonardo Feletto (8:25.17).

Eleonora Vandi ha vinto il tricolore sui 1500 metri (4:18.39) prevalendo su Ludovica Cavalli (4:19.09) e Irene Vian (4:20.89). Nadia Battocletti giganteggia sui 5000 metri (15:46.26). Valeria Straneo avena vinto i 10000 metri già lo scorso 27 settembre, Martina Merlo si è imposta sui 3000 metri siepi in 9:59.24 su Silvia Oggioni (10:03.24) e Isabel Mattuzzi (10:09.09).

stefano.villa@oasport.it

Foto: COLOMBO/FIDAL