Atletica, Antonella Palmisano show nella 10 km di marcia: record italiano, sesta al mondo! Superlativo 41:28 agli Assoluti

Antonella Palmisano si è scatenata nella 10 km di marcia valida per i Campionati Italiani, andata in scena durante la Festa dell’Endurance a Modena. La pugliese, reduce dalla vittoria nella 20 km del match internazionale di Podebrady con tanto di minimo per le Olimpiadi, si è imposta in terra emiliana con lo strepitoso tempo di 41:28. L’azzurra, bronzo mondiale nel 2017 e bronzo europeo nel 2018 sulla massima distanza del tacco e punta, ha così realizzato il nuovo record italiano della specialità, battendo di dieci secondi il primato siglato da Rossella Giordano nel 1997.

La tarantina delle Fiamme Gianne si è issata al sesto posto nelle classifiche mondiali di tutti i tempi, siglando il miglior tempo dal 2002, ad appena 24 secondi dal record mondiale della russa Yelena Nikolayeva. La ribattezzata Nelly ha conquistato il suo nono titolo italiano in carriera e ha alzato al cielo il Trofeo Sidoti, in memoria dell’indimenticabile Anna Rita. Sul podio salgono anche Nicole Colombi (43:55) e Mariavittoria Becchetti (44:40).

Foto: COLOMBO/FIDAL