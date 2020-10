Atalanta-Ajax Champions League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali, la Champions League 2020-2021 torna con il suo secondo turno della fase a gironi, che fra i match più interessanti offre senza ombra di dubbio Atalanta-Ajax: il duello che martedì 27 ottobre metterà di fronte gli orobici ai lancieri. Da una parte la squadra di Gasperini, che in questo periodo dell’anno sta alternando ottime prestazioni a fragorosi tonfi, e dall’altra quella di ten Hag, balzata in queste ore agli onori della cronache per il roboante 13-0 con cui si è imposta in Eredivisie sul VVV-Venlo.

La gara tra Atalanta e Ajax si giocherà martedì 27 ottobre. Il match della seconda giornata della Champions League di calcio inizierà alle ore 21.00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-AJAX

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; A. Gómez, Ilicic; D. Zapata

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L. Traoré, Tadic

PROGRAMMA ATALANTA-AJAX

Martedì 27 ottobre 2020

Atalanta-Ajax

Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport HD 252

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

