Chi sostituisce Scamacca all’Atalanta? De Ketelaere e la nuova idea di Gasperini

La situazione del reparto offensivo dell’Atalanta non è così rassicurante: dopo l’infortunio di El Bilal Touré ad inizio stagione, e il trasferimento di Duvan Zapata al Torino negli ultimi giorni del calciomercato estivo, il problema muscolare accusato da Gianluca Scamacca ha messo nei guai Gian Piero Gasperini, il quale si ritrova di fatto con il solo Luis Muriel a disposizione come terminale d’attacco effettivo.

Nella serata di ieri, però, il Gasp sembrerebbe aver trovato una soluzione per ovviare alle assenze: nella ripresa del match contro il Rakow Czestochowa, valido per la prima giornata di Europa League, il tecnico dei nerazzurri ha schierato Charles De Ketelaere nel ruolo di prima punta, dialogando sia con Muriel che con Lookman nel triangolo d’attacco della Dea.

Questo ruolo non è sconosciuto al belga, visto che ai tempi del Club Bruges De Ketelaere veniva spesso schierato come centravanti puro, posizione persa però nella sua avventura al Milan, con Stefano Pioli che lo prediligeva trequartista alle spalle di un altro totem come Olivier Giroud. Il classe 2001 si è comportando alla grandissima giganteggiando nell’area di rigore dei polacchi, sfornando una prestazione di altissima fattura, premiata con la rete dell’1-0 grazie a un colpo di testa vincente sul cross di Zappacosta.

Gasperini si è congratulato con De Ketelaere al termine della partita, dichiarando come, per caratteristiche tecniche e fisiche, il belga ricordi il miglior Josip Ilicic, giocatore che con il Gasp ha trovato la miglior forma della carriera. E’ ancora presto per fare delle conclusioni definitive, visto che la stagione è ancora lunga, ma il De Ketelaere visto ieri sera è un’arma potenzialmente importante per la squadra di Gasperini, in attesa del rientro di Scamacca fra circa quattro settimane, quando poi il belga dovrebbe tornare a essere impiegato alle spalle della coppia d’attacco nerazzurra del classico 3-4-1-2 del Gasp.

