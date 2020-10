Anversa-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket

Oggi, martedì 21 ottobre, alla “Lotto Arena” andrà in scena il match tra Anversa e Virtus Bologna, valido per la quinta giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La partita di stasera sarà un vero e proprio testa-coda all’interno del girone C. La Virtus Bologna ha fatto fin qui percorso netto: 4 vittorie in altrettante partite per i ragazzi di Aleksandar Djordjevic, che nella scorsa giornata hanno conquistato la leadership solitaria del raggruppamento battendo il Monaco. Le V Nere hanno anche ritrovato il sorriso in Serie A, dal momento che sabato hanno espugnato Varese e ritrovato il feeling con la vittoria dopo due ko consecutivi contro Cremona e Reggio Emilia. Morale totalmente opposto per Anversa, che ha cominciato malissimo la propria avventura in Europa: quattro sconfitte per la squadra belga, che vede già compromesso il cammino verso le Top 16.

Il match tra Anversa e Virtus Bologna inizierà alle ore 20.00. La partita non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ANVERSA-VIRTUS BOLOGNA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 27 ottobre

Ore 20.00: Telenet Giants Anversa – Virtus Segafredo Bologna

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

