Vuelta a España 2020, Primoz Roglic potrebbe cambiare idea e presentarsi al via per difendere il titolo

Secondo il sito sportivo spagnolo As Primoz Roglic, dopo la cocente delusione per il Tour de France perso al penultimo giorno, potrebbe presentarsi al via della Vuelta a España 2020 per difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Molti si aspettavano che il campione sloveno si prendesse una pausa dopo la sconfitta fragorosa patita per mano del connazionale Tadej Pogacar, invece Primoz, che già ha in programma Mondiali, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, sembra abbia voglia di rifarsi il prima possibile.

Ricordiamo che alla Vuelta la Jumbo-Visma ha già in programma di portare Tom Dumoulin ed è notizia delle ultime ore che dovrebbe far parte della spedizione anche Sepp Kuss. I neerlandesi, dunque, sembra siano pronti a presentare uno squadrone anche al via del grande giro spagnolo.

Foto: Lapresse