Volley, Superlega 2020 prima giornata. Perugia: debutto faticoso ma il 3-0 a Vibo Valentia è servito

Un 3-0 bugiardo bagna l’esordio in campionato della Sir Safety Perugia che mantiene il pronostico ma deve sudare le proverbiali sette camicie per battere 3-0 un coriaceo Tonno Callipo Vibo Valentia che per ben due set ha trascinato i più titolati padroni di casa, incompleti, ai vantaggi, rischiando di allungare un match vibrante e, per certi tratti, anche spettacolare.

Heynen deve fare ancora a meno di Russo e Atanasijevic, convalescenti dopo i problemi fisici delle scorse settimane, e si affida a Vernon-Evans, in serata negativa, sostituito da Plotnytskyi nel ruolo di opposto, a Ricci al centro e a Ter Horst in banda in diagonale con Leon. Vibo Valentia schiera la formazione titolare con Aboubacar e Rossard sugli scudi e un ottimo Saitta in cabina di regia.

I calabresi partono meglio, restano avanti per tutta la prima parte del set d’apertura ma Perugia torna sotto senza però riuscire a staccare gli ospiti. Nasce una seconda parte di set equilibratissima con la Sir Safety che fatica, Vibo che gioca con determinazione ed efficacia in cambio palla. Finale denso di emozioni: set ball annullati da una parte e dall’altra, sequenza infinita di cambi palla ed è Perugia a spuntarla con il punteggio di 35-33!

In avvio di secondo parziale sembra tutto facile per la Sir Safety, che vola sul 14-9 mettendo in difficoltà a più riprese i rivali che non si perdono d’animo, risalgono la china fino al 18-16, restano in scia fino al 21-19 e poi mollano la presa nel finale lasciando via libera alla squadra umbra: 25-20.

Terzo set tutto in salita per la formazione di casa che va subito sotto nettamente (4-8) e sembra non riuscire a rimontare un Tonno Callipo che viaggia a mille in fase cambio palla fino al 21-17, ma qualcosa si inceppa nella fase decisiva in casa calabrese e Perugia, da grande squadra, capisce che si può chiudere e, punto su punto, si riporta sotto fino a pareggiare a quota 23. Subito dopo Perugia piazza il sorpasso, Vibo annulla il primo match ball ma non il secondo che regala il sofferto successo alla Sir Safety: 26-24.

Leon, tanto per cambiare, grande protagonista del match con 21 punti all’attivo, top scorer del match. In casa umbra bene anche Plotnytskyi e Ter Horst, che hanno messo a segno 14 punti a testa. In casa Vibo Valentia bella prova di Aboubacar, 14 punti anche per lui e di Rossard che è arrivato a quota 13.

Foto LM/LPS/Loris Cerquiglini