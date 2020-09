Volley, Supercoppa Italiana 2020: Perugia travolge Modena nella semifinale d’andata, Leon sugli scudi

Perugia ha sconfitto Modena per 3-0 (26-24; 25-23; 25-20) nella semifinale d’andata della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. I Block Devils si sono imposti di fronte al proprio pubblico, al termine di una partita estremamente combattuta e il cui risultato finale è fin troppo severo, visti che i primi due parziali si sono risolti in volata. I ragazzi di coach Vital Heynen hanno messo ora una seria ipotecata sulla qualificazione alla Finale di questa competizione, i Canarini cercheranno di ribaltare il risultato nell’incontro di ritorno in programma tra sette giorni al PalaPanini. Gli umbri partivano con tutti i favori del pronostico, ma hanno dovuto faticare più del previsto contro gli emiliani, completamente rivoluzionati e sulla carta indeboliti in fase di mercato.

A fare la differenza è stato il solito fuoriclasse Wilfredo Leon (16 punti, 3 aces), doppia cifra anche per il centrale Sebastian Solé (12 punti, 5 muri) e per lo schiacciatore Oleg Plotnytskyi (10), tutti chiamati in causa dal nuovo palleggiatore Dragan Travica. Da sottolineare il fatto che non ha giocato l’opposto Aleksandar Atanasijevic e nemmeno Filippo Lanza, fuori dal progetto di Perugia (al suo posto Evans Vernon, 7 punti). Al sestetto guidato da Andrea Giani non sono invece bastate le prove di Moritz Karlitzek (15) e Daniele Lavia (11).

Foto LPS/Ettore Griffoni