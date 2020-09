Volley, Massimo Colaci: “La Nazionale e le Olimpiadi restano al primo posto. A me manca un oro con la maglia azzurra”

Perugia venerdì scorso ha vinto la Supercoppa Italiana di volley ed il libero della formazione umbra e della Nazionale Massimo Colaci ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno“, nella quale ha parlato della stagione con la squadra di club e con l’Italia, e del futuro dopo la pallavolo.

Così il libero di Perugia: “Noi puntiamo non solo al campionato ma anche alla Champions. Sarebbe la prima per Perugia. Prima di smettere vorrei rivincerla. Ma senza dubbio la Nazionale e le Olimpiadi restano al primo posto. A me manca un oro con la maglia azzurra, e sarebbe il coronamento di tutta la mia carriera“.

L’azzurro pensa anche alla carriera futura: “I progetti sono tanti. Intanto spero di giocare ancora qualche anno perché le motivazioni sono altissime. Mi piacerebbe dare una mano alla pallavolo pugliese magari a livello di Federazione. Ma so che non sarà facile Anche extra pallavolo ci sono delle idee. Vediamo se saranno attuabili. Di sicuro ad oggi escludo la possibilità di fare l’allenatore“.

Foto: FIVB