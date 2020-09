Volley, Lorenzo Bernardi nuovo allenatore di Piacenza. Mister Secolo torna in panchina

Lorenzo Bernardi sarà il nuovo allenatore di Piacenza. Manca ancora l’ufficialità ma, come riporta il sempre attendibile Sportpiacenza.it, Mister Secolo avrebbe raggiunto l’accordo con la società emiliana e siederà sulla panchina dei Lupi per la stagione alle porte. Dopo l’esonero di Andrea Gardini, comunicato nella tarda serata di lunedì, la Gas Sales Bluenergy si era messa alla ricerca di una nuova guida e aveva puntato sul due volte Campione del Mondo e argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Domenica è in programma la prima partita di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile, sul campo di Ravenna.

Il 52enne si era ritrovato in ballottaggio con Chicco Blengini, attuale CT della Nazionale Italiana, il quale avrebbe dovuto ricorrere al doppio incarico nell’anno agonistico che conduce alle Olimpiadi di Tokyo. Lorenzo Bernardi era libero dopo aver guidato Perugia dal 2016 al 2019, vincendo uno scudetto e due Coppa Italia. Quella di Piacenza sarà la terza squadra italiana da allenatore per il nativo di Trento, dopo essere passato anche da Padova nel 2009-2010 prima delle esperienze tra Polonia (Jastrzebski Wegiel) e Turchia (Halkbank Ankara). Questa sera sarà Massimo Botti a guidare Piacenza contro Ravenna in Coppa Italia (match ininfluente perché gli emiliani sono già eliminati dal torneo).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo