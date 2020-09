Volley, Europei Under20: l’Italia batte la Francia e vola in semifinale. Bene Rinaldi e Michieletto

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 (25-22; 27-25; 25-13) agli Europei Under 20 di volley maschile e ha così staccato il biglietto per le semifinali della rassegna continentale di categoria. Gli azzurrini si sono imposti autorevolmente sui transalpini a Brno (Repubblica Ceca), infilando così il quarto successo consecutivo col massimo scarto dopo quelli ottenuti contro Belgio, Polonia e i padroni di casa. La nostra Nazionale si è già assicurata il primo posto nella Pool A, il match di domani contro la Serbia sarà ininfluente. Si tornerà in campo nella giornata di sabato 3 ottobre per incrociare la seconda dell’altro girone, ovvero una tra Russia, Germania, Olanda, Bielorussia.

Importante prestazione di squadra a muro (11 stampatone) e in fase offensiva (52%). A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Tommaso Rinaldi (15 punti, 3 muri, 46% in attacco e 69% in ricezione) e Alessandro Michieletto (14, 2 muri, 58% in fase offensiva e 67% in ricezione), doppia cifra anche per Tommaso Stefani (11), Da segnalare i 3 aces di Alessandro Gianotti, a completare la rosa col palleggiatore Paolo Porro, Federico Crosato e il libero Nicola Cianciotta.

stefano.villa@oasport.it

Foto: CEV