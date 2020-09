Volley, Chicco Blengini e il doppio incarico: CT dell’Italia e allenatore di Piacenza nell’anno olimpico? Ballottaggio con Bernardi

Chi sarà il nuovo allenatore di Piacenza? A cinque giorni dall’inizio della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile, la società emiliana ha deciso di esonerare Andrea Gardini e adesso è sul mercato per cercare la nuova figura che siederà sulla panchina. Il tre volte Campione del Mondo, primo italiano a entrare nella Hall of Fame internazionale, ha pagato a caro prezzo le due sconfitte raccolte nella fase a gironi della Coppa Italia con tanto di precoce eliminazione dalla competizione. Un risultato estremamente deludente per una squadra che coltiva grandi ambizioni in questo 2020, vista la presenza in rosa di uomini di lusso come l’opposto Georg Grozer, gli schiacciatori Trevor Clevenot e Aaron Russell, il palleggiatore Hierrezuelo, i centrali Davide Candellaro e Alberto Polo.

I Lupi scenderanno in campo domani sera (ore 20.30) per fronteggiare Padova in Coppa Italia (il match è importante solo i veneti in ottica qualificazione ai quarti di finale) e poi domenica 27 settembre (ore 18.00) contro Ravenna per la prima giornata di SuperLega. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un ballottaggio in corso tra Lorenzo Bernardi e Gianlorenzo Blengini. Mister Secolo è al momento totalmente libero dopo la sua esperienza a Perugia (ha vinto uno scudetto e due Coppe Italia), Chicco è invece l’attuale CT della Nazionale Italiana.

La Federazione darà il via libera a Blengini per un doppio incarico nella stagione che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo, in programma la prossima estate? Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime ore, ma avere il CT sulla panchina di un club in questa cruciale annata sarebbe molto limitante, perché gli impedirebbe di seguire al meglio tutte le squadre e gli atleti di interesse per la Nazionale. Sulla carta Piacenza dovrebbe essere l’outsider della SuperLega, una compagine in grado di provare a impensierire le corazzate Civitanova, Perugia, Trento e Modena.

Foto: Valerio Origo