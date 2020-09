Volley, Champions League 2020-2021 Preliminari. Trento chiede strada al Vojvodina per volare al secondo turno

La Itas Trentino vuole completare l’opera e conquistare la qualificazione al secondo turno dei preliminari di Champions League. Tra la squadra di Lorenzetti e il primo traguardo internazionale della stagione c’è il Vojvodina Novi Sad che domani sera alle 20.30 cercherà di mettere in difficoltà la squadra di casa. Sulla carta non dovrebbe esserci partita: i trentini sono una corazzata anche se Lorenzetti ha fatto la scelta di non puntare su tutti i titolari in questo torneo a tre squadre da giocare fra le mura amiche.

Contro il Polonia Londra si sono viste alcune seconde linee ma la qualità del gioco non è certo calata. Simone Giannelli ha fatto giostrare i suoi nel migliore dei modi i suoi attaccanti, a partire dallo schiacciatore brasiliano Lucarelli che sta giocando le prime partite della sua prima stagione in Italia e ha bisogno di prendere dimestichezza con la nuova realtà e dunque c’è da credere che Lorenzetti si possa affidare ancora a lui. Il tecnico Trentino, almeno inizialmente, schiererà una formazione simil titolare con il solo inserimento di Cortesia per Lisinac che ancora non ha recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare anche la Supercoppa, mentre è probabile che in avvio schieri Kooy, tenuto parzialmente a riposo martedì contro i londinesi.

Squadra composta totalmente da giocatori serbi, il Vojvodina Novi Sad che ha nell’alzatore Vuk Todorovic, campione d’Europa in carica, l’uomo più rappresentativo. Formazione coriacea e dal discreto tasso tecnico, quella sera, che tenterà di infastidire il Trento che parte nettamente con i favori del pronostico. Chi vince supera il turno e vola alla seconda fase con due gironi da tre squadre che apre la strada ai gironi preliminari di Champions.

Foto Fivb