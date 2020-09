VIDEO Schwartzman-Shapovalov, Internazionali d’Italia Roma 2020. Highlights e sintesi del match più bello del torneo

Una battaglia di 3 ore e 13 minuti quella andata in scena al Foro Italico di Roma. La sfida valida per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2020 di tennis tra l’argentino Diego Schwartzman (n.15 del mondo) e l’estroso canadese Denis Shapovalov (n.14 del mondo) ha premiato il sudamericano con il punteggio di 6-4 5-7 7-6 (4). Schwartzman, dopo aver piegato a sorpresa Rafael Nadal nei quarti di finale (nove volte vincitore a Roma e n.2 del mondo), ha sconfitto anche uno Shapovalov che ha fatto vedere a tratti un tennis di altissimo profilo, mancando però diverse chance nel terzo set per portare a casa il confronto. Sarà dunque il n.15 ATP ad affrontare Novak Djokovic (n.1 del mondo), con il serbo che guida 4-0 nei precedenti, uno dei quali risalente alla semifinale dell’anno passato a Roma, nella quale Nole fu capace di spuntarla solo al terzo set. Si prospetta, quindi, una sfida decisamente interessante. Di seguito gli highlights della sfida più bella, sotto un profilo tecnico/emotivo, del torneo:

VIDEO SCHWARTZMAN-SHAPOVALOV: HIGHLIGHTS DEL MATCH PIU’ BELLO DEL TORNEO





Foto: LaPresse