VIDEO MotoGP, Marc Marquez: “Spero di tornare presto. Buone sensazioni”

Marc Marquez è ancora alla prese con l’infortunio alla spalla che l’ha costretto a saltare questa prima parte di stagione di MotoGP. Il pilota spagnolo ha parlato del suo recupero, sottolineando che nonostante la mancanza delle gare, le sensazioni sono buone e conta di tornare al più presto in sella.

“Per quanto riguarda il lato fisico, ora sono in un buon momento, ma naturalmente sono ancora lontano dal mio livello di forma normale. La scorsa settimana ho iniziato a fare un po’ di corsa e di bici: dal punto di vista cardio, delle gambe e del braccio sinistro, la mia condizione è abbastanza buona, ma per quanto riguarda il braccio destro, devo ancora fare dei grandi passi in avanti, anche se sto iniziando a fare più esercizi. Non vedo l’ora di iniziare a spingere un po’ di più in palestra, ma al momento dobbiamo rispettare i tempi e avere pazienza“.

Loading...

Loading...

VIDEO MARC MARQUEZ





salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse