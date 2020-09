VIDEO MotoGP, GP Emilia Romagna: highlights. Vinales vince, Valentino Rossi e Bagnaia cadono, Dovizioso leader

Maverick Vinales ha vinto il GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Misano. Lo spagnolo ha sfruttato al meglio l’incredibile caduta di Francesco Bagnaia a sette giri dal termine, quando era tranquillamente al comando. Sul podio anche gli altri due spagnoli Joan Mir (Suzuki) e Pol Espargarò (KTM).

Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare dell’ottavo posto, ma resta in testa alla classifica del Mondiale con un punto di vantaggio sul francese Fabio Quartararo, oggi quarto con la Yamaha. Valentino Rossi è caduto nel corso del secondo giro, quando si trovava in quinta posizione ed era in piena lotta per il podio. Soltanto nono Franco Morbidelli (vincitore settimana scorsa su questo circuito) appena davanti a Danilo Petrucci. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Emilia Romagna 2020, il risultato e la classifica della gara valida come prova del Mondiale MotoGP.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2020:

Foto: Lapresse