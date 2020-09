VIDEO MotoGP, Franco Morbidelli: “La caduta? Un errore stupido, non c’era grip”

Franco Morbidelli è stato l’uomo del giorno nel venerdì del Gran Premio di Catalogna. Il romano della Yamaha Petronas si è infatti rivelato il pilota più rapido in assoluto, mettendo in mostra un buon passo e soprattutto rendendosi protagonista di un giro lanciato in 1’39”789 che gli è valso la prima posizione nella classifica combinata. Ecco le sensazioni di Morbido dopo le prime due sessioni di prove libere, raccolte dai microfoni di Sky Sport MotoGP.

VIDEO FRANCO MORBIDELLI: “LA CADUTA? UN ERRORE STUPIDO, NON C’ERA GRIP”





Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse