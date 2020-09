VIDEO Milan-Bologna 2-0: highlights, gol e sintesi. Ibrahimovic super con una doppietta

Tutto facile all’esordio nella nuova stagione per il Milan che si impone per 2-0 nella prima giornata della Serie A 2020-2021 a San Siro sul Bologna. A brillare è ovviamente la stella di Zlatan Ibrahimovic: una doppietta da campione per lo svedese che lancia i rossoneri. Andiamo a rivivere l’incontro con il video dei gol e degli highlights.

HIGHLIGHTS MILAN-BOLOGNA 2-0

Foto: Lapresse