Venezia-Schio oggi, Finale Supercoppa Italiana basket femminile: orario, tv, programma, streaming

E’ giunto il giorno della finale della Supercoppa Italiana 2020 di basket femminile. A qualificarsi per l’ultimo atto della prima manifestazione stagionale, che si terrà oggi pomeriggio al “PalaRomare” di Schio, sono state le padrone di casa del Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia, proprio le due squadre più attese alla vigilia del torneo. Ieri due semifinali a senso unico: le orange hanno battuto Ragusa per 82-60, mentre le orogranata hanno demolito Lucca con il punteggio di 88-51. Andiamo a scoprire programma e orario del match odierno, focalizzandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La finale della Supercoppa Italiana di basket femminile si giocherà oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.30 al “PalaRomare” di Schio. La partita non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà trasmessa in diretta streaming da LBF TV; inoltre, OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

VENEZIA-SCHIO, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA 2020: ORARIO E STREAMING

Domenica 27 settembre

Ore 18.30: Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio

Diretta streaming – LBF TV

Diretta Live testuale – OA Sport

