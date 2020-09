Vela, Europei Nacra 17 2020: Bissaro-Frascari terzi assoluti al termine della prima giornata, quarta piazza provvisoria per Tita-Banti

Prima giornata ufficiale di gare che va in archivio regolarmente sul Lago Attersee, in Austria, almeno per quanto riguarda il Campionato Europeo 2020 della classe Nacra 17. Il programma odierno è stato completato regolarmente con le prime tre regate di qualificazione andate in scena senza intoppi da parte della flotta singola di catamarani foiling presente in gara. Day-1 positivo ma non eccezionale per i colori azzurri, con le nostre due imbarcazioni di punta che restano in zona podio a livello continentale ed in piena lotta per il primo titolo internazionale messo in palio nel post-lockdown dalla vela olimpica. Domani, meteo permettendo, sono previste altre tre regate di qualificazione.

La grande sorpresa positiva di questo avvio di Europeo è stata firmata indubbiamente dall’equipaggio svedese formato da Emil Jarudd e Cecilia Jonsson, capace di portarsi in testa alla classifica generale dopo tre prove grazie ad un notevole score di 2-1-7. La coppia scandinava non ha mai brillato particolarmente nell’ultimo biennio, fallendo l’accesso alla Medal Race in tutte tre le ultime edizioni dei Mondiali, anche se proprio in occasione della rassegna iridata del 2019 ha strappato in extremis il pass olimpico con l’ultima posizione utile. In attesa di capire se Jarudd e Jonsson riusciranno a tenere questo ritmo anche nelle prossime giornate, sono partiti forte i Campioni Olimpici in carica argentini Santiago Lange e Cecilia Carranza, secondi nella classifica open con 14 punti totali (9-3-2).

La migliore barca azzurra in classifica generale è attualmente quella di Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, terza assoluta (nella graduatoria open che comprende anche gli extra-europei) e seconda europea a quota 15 punti con un parziale odierno di 1-6-8. Alle spalle dei Campioni del Mondo 2019, si sono inseriti in quarta piazza open e terza continentale grazie ad una buona progressione Ruggero Tita e Caterina Banti. I vincitori dell’ultima Kieler Woche, andata in scena un paio di settimane fa in Germania, hanno recuperato prontamente dopo un pessimo 17° posto d’apertura (che scarteranno domani) grazie ad un 2° e ad un 4° che li hanno proiettati a 13 punti di ritardo dalla vetta. Prima giornata in crescendo per gli azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, campioni iridati Under 23 in carica, attualmente 14mi con 43 punti (20-17-6), mentre gli esordienti a livello internazionale senior Gabriele Centrone e Alice Cialfi si sono difesi e occupano la 23ma posizione assoluta con 72 punti (25-24-23).

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Comunicato stampa Federvela