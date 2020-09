Trieste-Treviso oggi, Supercoppa Italiana basket: orario, programma, tv, streaming

Sesta giornata della Supercoppa Italiana 2020. Tutto ancora da decidere nel gruppo C dove si affrontano l’Allianz Pallacanestro Trieste e la De’Longhi Treviso Basket. Due squadre che possono ancora ambire alla qualificazione alla Final Four di Bologna del 18-20 settembre, ma, oltre a vincere, dovranno sperare in una sconfitta della Reyer Venezia in casa contro Trento.

Triesta ha sprecato la clamorosa occasione di portarsi in vetta al gruppo, perdendo nello scorso turno a Trento; mentre Treviso si è resa protagonista di una bella rimonta contro Venezia, superando poi in un finale palpitante la Reyer.

Allianz Pallacanestro Trieste – De’Longhi Treviso Basket, sfida valevole per la sesta giornata del girone B della Supercoppa Italiana 2020, si giocherà oggi alle ore 20.00. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

PROGRAMMA ORARI TV FORTITUDO BOLOGNA-REGGIO EMILIA

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE

Ore 20.00 Allianz Pallacanestro Trieste – De’Longhi Treviso Basket

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport

