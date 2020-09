Trevisan-Sakkari, Roland Garros 2020: data prossimo turno, programma, tv

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2020 di tennis, venerdì 2 ottobre, si disputeranno gli ultimi incontri del terzo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile, ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurra Martina Trevisan opposta all’ellenica Maria Sakkari. Non si conosce ancora l’orario del match.

Venerdì 2 ottobre, si terrà la settima giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Trevisan-Sakkari in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Martina Trevisan e Maria Sakkari.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA TRREVISAN-SAKKARI (2 OTTOBRE)

Campo da definire

Orario da definire

Maria Sakkari contro Martina Trevisan

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse