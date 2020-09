Tour de France, la tappa di oggi Mantes la Jolie-Parigi: percorso, favoriti, altimetria. Volata finale sugli Champs-Elisées

Mandata in archivio la cruciale cronometro individuale di ieri, il Tour de France torna oggi protagonista con l’ultima frazione di questa edizione 2020. La tappa di oggi terminerà con lo storico appuntamento sul traguardo degli Champs-Elysèes, in cui i velocisti saranno pronti a darsi per un’ultima volta battaglia ed il team della maglia gialla potrà invece finalmente stappare lo champagne conclusivo per le celebri foto di rito.

PERCORSO

Il percorso odierno, ad esclusione della Cote de Beulie (un GPM di quarta categoria posto ad inizio frazione) risulterà prevalentemente pianeggiante, con una prima fase di corsa leggermente più movimentata ed una seconda che si articolerà nei nove passaggi all’interno del celebre circuito cittadino di Parigi, sul cui traguardo saranno posti sia lo sprint intermedio che l’arrivo finale.

ALTIMETRIA

FAVORITI

I favoriti saranno senz’altro i velocisti rimasti in gruppo. Molto difficile in questa frazione vedere una fuga arrivare fino al traguardo, con le squadre degli sprinter che faranno di tutto per controllare la corsa e regalare una gioia ai loro capitani. La sfida, probabilmente, sarà tra coloro che hanno lottato fino ad ora per la maglia verde, ovvero lo slovacco Peter Sagan e l’irlandese Sam Bennett, di gran lunga le ruote veloci più in forma rimaste nella carovana.

Occhio poi alle possibili sorprese, con il cannibale belga Wout Van Aert che potrebbe andare a caccia di una sontuosa tripletta e con gli italiani Matteo Trentin ed Elia Viviani che vorranno regalare una gioia al Bel Paese in una Grande Boucle in cui l’Italia, fino ad ora, è rimasta senza successi.

