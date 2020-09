Tour de France 2020, Mikel Landa: “Sono soddisfatto. Abbiamo una squadra forte, nei prossimi anni faremo ancora meglio”

Come già accaduto nel 2017, Mikel Landa terminerà questo Tour de France 2020 al quarto posto. Gradualmente scalato in classifica generale dopo aver perso tempo prezioso in un colpo durante la tappa di Lavaur, il corridore basco non ha mai dato l’impressione di poter salire su un podio che alla fine sarà occupato da Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Richie Porte (Trek-Segafredo).

Intervistato al termine della cronometro de La Planche des Belles Filles, Mikel Landa si è detto soddisfatto del risultato raggiunto: “È una bella conclusione per il Tour de France. La partenza è stata complicata perché abbiamo perso un compagno di squadra (Rafael Valls, ndr) a causa di un incidente il primo giorno. Ma abbiamo lavorato bene insieme e nel corso dei giorni siamo diventati un gruppo sempre più unito. Alla fine sono arrivato quarto, Damiano (Caruso) è decimo, quindi la squadra era molto forte. Penso che abbiamo un buon progetto e cercheremo di fare meglio nei prossimi anni“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse