Tour de France 2020, Lennard Kämna: “Questa vittoria è un grandissimo sollievo per me e per tutto il team”

È Lennard Kämna il vincitore della sedicesima tappa del Tour de France 2020. Il corridore della Bora-Hansgrohe è arrivato in solitaria sul traguardo di Villard-de-Lans, dopo aver attaccato al seguito di Richard Carapaz e aver poi successivamente staccato l’ecuadoriano della Ineos. Un successo meritato per il 24enne tedesco, che ci era già andato vicinissimo nella tredicesima frazione, quando si era dovuto arrendere a Daniel Martinez.

Intervistato al termine della tappa, Kämna ha espresso tutta la propria soddisfazione per il prestigioso risultato: “Sono contento, una giornata magnifica. È stata una battaglia fin dalle prime battute e quando ho visto Carapaz partire all’attacco ho pensato fosse il momento giusto per scattare. Poi io ho soltanto proseguito bene fino alla fine. Questa vittoria è un grandissimo sollievo per il team e anche per me: non avrei potuto neanche immaginarlo, vincere oggi è stata una benedizione”.

