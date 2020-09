Tour de France 2020, Egan Bernal: “Ritiro è la decisione giusta in queste circostanze, non vedo l’ora di tornare nei prossimi anni”

Egan Bernal ha definitivamente abbandonato il Tour de France 2020 e quindi non riuscirà a difendere la maglia gialla conquistata l’anno scorso al termine della Grande Boucle. Il 23enne colombiano, dopo le grandi difficoltà affrontate nelle ultime due frazioni disputate, non si è presentato al via dell’impegnativa tappa odierna ritirandosi quindi dalla corsa a tappe francese. “Pensando prima di tutto all’interesse del corridore abbiamo preso questa decisione – ha commentato Dave Brailsford, team manager di Ineos Grenadier – Egan è un vero campione che ama correre, ma è anche un corridore giovane, con molti Tour davanti a sé. In questo momento, soppesando le cose, pensiamo sia più ragionevole per lui interrompere la corsa“.

Oltre ad una condizione evidentemente non ottimale, Bernal ha pagato a caro prezzo un forte dolore alla schiena che gli ha impedito di esprimere tutto il suo potenziale in sella. “Ovviamente non è così che avrei voluto che il mio Tour de France finisse, ma sono d’accordo che è la decisione giusta per me in queste circostanze. Ho il massimo rispetto per questa corsa e non vedo l’ora di tornare nei prossimi anni“, ha dichiarato il primo corridore colombiano capace di vincere il Tour nel 2019. Da valutare adesso i suoi prossimi obiettivi stagionali, partendo dal presupposto che è già stato escluso dalla selezione colombiana che prenderà parte al Mondiale di Imola.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse