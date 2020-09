Tour de France 2020, Egan Bernal abbandona: il vincitore del 2019 si ritira dalla Grande Boucle

Novità importanti nel Tour de France 2020. Prima del via della 17ma tappa, che porterà la carovana ai 2300 metri del temibile Col de la Loze (21,5 km al 7,8%), erta infinita con gli ultimi quattro chilometri che hanno pendenze sempre superiori al 9,5%, dovendo scalare in precedenza il il Col de la Madeleine (17,1 km all’8,4%), la Ineos Grenadiers ha annunciato l’abbandono dalla Grande Boucle del colombiano Egan Bernal, vincitore del 2019.

Il sudamericano era in classifica al 16° posto, distante 19’04” dal leader della graduatoria generale Primoz Roglic. Un ritiro frutto di una condizione non eccezionale, come si è evidenziato nella salita Grand Colombier, sulle cui rampe Bernal ha alzato bandiera bianca rispetto ai propri obiettivi ambiziosi. Come riferito dal team manager Dave Brailsford, la decisione è nell’interesse del giovane corridore, non in grado di aspirare a grandi riscontri in questa corsa.

Loading...

Loading...

Egan Bernal has withdrawn from the Tour de France ahead of stage 17. — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 16, 2020

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse