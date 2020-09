Tiro a volo e tiro a segno: le nuove gare internazionali volute dalla ISSF

Dopo la revisione dei calendari internazionali 2021-2024, l’International Shooting Sports Federation mette mano anche ai vari format di gara che riguarderanno nei prossimi anni tiro a volo e tiro a segno.

Con un documento apparso sul proprio sito infatti, la ISSF ha reso noti i nuovi contest che dai Mondiali 2021 faranno parte del programma iridato delle singole kermesse. Andiamo a conoscerli, dividendo fra tiro a volo e tiro a segno.

Loading...

Loading...

Tiro a volo e Tiro a segno: i nuovi format di gara

TIRO A VOLO

Vengono effettivamente introdotte le gare a squadre di trap e skeet, non riservando più le medaglie di queste particolari graduatorie alla somma dei punteggi fatti in qualifica dai tre rappresentanti di ogni singola nazionale. Per assegnare oro, argento e bronzo ci si sfiderà in dei 3 vs 3 molto simili a quelli già visibili nelle gare di tiro con l’arco.

TIRO A SEGNO

Gare a squadre

La differenziazione è necessaria, perchè numerosi sono i contest che arricchiranno il programma degli eventi di carabina e pistola. Le gare a squadre (3 vs 3) riguarderanno gli eventi di: pistola 10m (maschile e femminile), carabina 10m (maschile e femminile) pistola automatica 25m (solo al maschile), pistola sportiva 25m (solo al femminile), carabina 3 posizioni 50m (maschile e femminile)

Gare Mixed Team

Dal punto di vista del Mixed Team invece, ovvero competizioni che riguardano la costituzione di un binomio formato da un uomo e una donna, oltre alle gare ad aria compressa (facenti parte del programma olimpico di Tokyo 2021), le aggiunte riguardano: pistola automatica 25m e carabina 3 posizioni 50m.

Di seguito infine tutte le schede tecniche relative ai vari regolamenti di gara

Skeet Team

Trap Team

10m Air Pistol Team

10m Air Rifle Team

25m Rapid Fire Pistol Team

25m Rapid Fire Pistol Mixed Team

25m Pistol Team

50m 3 Positions Rifle Team

50m 3 Positions Rifle Mixed Team

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISSF