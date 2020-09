Tennis, WTA Strasburgo 2020: completati tutti i primi turni. Tonfo Sloane Stephens, avanti Sabalenka e Rybakina

Si è concluso da poco l’intera sequenza dei primi turni al WTA International di Strasburgo, in Francia. Con le undici partite di oggi, aggiunte alle tre di ieri, tutto il tabellone si è allineato al secondo turno, dove già si trovavano l’olandese Kiki Bertens e l’ucraina Elina Svitolina per effetto di un bye.

Nella parte alta del tabellone esce a sorpresa l’americana Sloane Stephens, finalista del Roland Garros nel 2018, sconfitta in un’ora e tre quarti dalla giapponese Nao Hibino per 6-2 3-6 6-1. La nipponica sfiderà la kazaka Zarina Diyas, protagonista del match più lungo di giornata con l’esperta americana Christina McHale, un 6-7(4) 7-5 7-6(3) giunto dopo oltre tre ore. Per Bertens, invece, sarà debutto con l’ex campionessa di Parigi Jelena Ostapenko: la lettone supera senza patemi Lauren Davis 6-2 6-3. Tra le teste di serie, avanza anche l’altra kazaka Elena Rybakina (7-5 6-4 alla belga Greet Minnen).

In basso, tra le giocatrici migliori del seeding passano tutte, con l’estremo piuttosto clamoroso di Ekaterina Alexandrova: la russa ci mette appena 39 minuti a battere l’australiana Storm Sanders (che nel secondo set vince 4 punti) per 6-1 6-0. Ok anche la bielorussa Aryna Sabalenka (6-4 6-3 all’australiana Ellen Perez).

RISULTATI DEI PRIMI TURNI

Bertens (NED) (1) – Bye

Ostapenko (LAT) b. Davis (USA) 6-2 6-3

Diyas (KAZ) b. McHale (USA) 6-7(4) 7-5 7-6(3)

Hibino (JPN) b. Stephens (USA) (8) 6-2 3-6 6-1

Burel (FRA) b. Bondarenko (UKR) 3-6 6-1 6-4

S. Zhang (CHN) b. Tomljanovic (AUS) 3-6 6-4 6-2

Cornet (FRA) b. Hercog (SLO) 6-3 6-4

Rybakina (KAZ) (5) b. Minnen (BEL) 7-5 6-4

Alexandrova (RUS) (7) b. Sanders (AUS) 6-1 6-0

Siniakova (CZE) b. Pera (USA) 4-6 7-6(3) 6-1

Blinkova (RUS) b. Georges (FRA) 6-1 6-2

Sabalenka (BLR) (4) b. Perez (AUS) 6-4 6-3

Teichmann (SUI) b. Anisimova (USA) (6) 6-2 6-3

Pavlyuchenkova (RUS) b. Van Uytvanck (BEL) 6-3 7-5

Linette (POL) b. Parmentier (FRA) 6-4 6-3

Svitolina (UKR) (2) – Bye

Foto: DPPI/Rob Prange/LivePhotoSport.it