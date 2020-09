Tennis, WTA Strasburgo 2020: approdano in finale Elena Rybakina ed Elina Svitolina

Giornata piena al WTA di Strasburgo 2020. Sulla terra rossa francese si è completato l’ultimo quarto di finale, che era stato sospeso ieri durante il secondo set, e si sono poi disputate le due semifinali: a guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione d’oltralpe sono state Elena Rybakina ed Elina Svitolina. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Il primo match di giornata, come detto, è stato l’ultimo quarto di finale tra Katerina Siniakova e Aryna Sabalenka: se ieri la ceca era sembrata stare meglio e si era difatti aggiudicata il primo set per 6-2, oggi la situazione si è ribaltata e la bielorussa ha preso in mano la partita, rimontando e accedendo alle semifinali con un doppio 6-3 tra secondo e terzo set.

La prima semifinale ha rispettato il pronostico della vigilia: la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del tabellone, ha chiuso con il punteggio di 6-3 6-4 contro la giapponese Nao Hibino. La seconda semifinale, invece, è stata molto più combattuta e ha visto prevalere l’ucraina Elina Svitolina in tre set contro Aryna Sabalenka, al secondo incontro di giornata: il risultato finale in favore della testa di serie n.2 è stato di 6-2 4-6 6-4.





WTA STRASBURGO 2020: RISULTATI 25 SETTEMBRE

Ultimo quarto di finale: Katerina Siniakova (Cze) – Aryna Sabalenka (Blr) 6-2 3-6 3-6

Prima semifinale: Nao Hibino (Jpn) – Elena Rybakina (Kaz) 3-6 4-6

Seconda semifinale: Aryna Sabalenka (Blr) – Elina Svitolina (Ukr) 2-6 6-4 4-6

Foto: LaPresse