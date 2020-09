Tennis: Bianca Andreescu salterà il Roland Garros 2020, assenza che perdura dalle WTA Finals 2019

Non c’è pace per Bianca Andreescu, i cui problemi fisici continuano a rinviarne il ritorno sui campi. La canadese, attualmente numero 7 del mondo, rinuncia infatti anche a giocare il Roland Garros, quest’anno anomalo ultimo Slam nel calendario.

La vincitrice degli US Open 2019 non gioca una partita dalle WTA Finals di Shenzhen nel 2019, quando fu costretta a ritirarsi dopo aver perso il primo set contro la ceca Karolina Pliskova. Normalmente, una situazione del genere l’avrebbe portata fuori dalla classifica, dato che se non si gioca per un anno in genere i punti scadono in via completa. Il particolare sistema dal ranking WTA determinato dalla pandemia di coronavirus, però, le consente di essere ancora in top ten.

Difficile vedere Andreescu in campo in questo 2020, per due ragioni: la prima è l’ormai generale scarsità di tornei, la seconda è che proprio di essi non si conoscono bene i destini dopo il Roland Garros, a Finals cancellate. Dopo lo Slam parigino al momento c’è solo Ostrava, mentre del dopo non v’è certezza nonostante alcune ipotesi ancora non concretizzate.

Foto: LaPresse