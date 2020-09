Tennis: Bianca Andreescu non giocherà per il resto del 2020

La notizia era in fondo attesa, perché la rinuncia al Roland Garros significava nei fatti esattamente la stessa cosa (dato che i piani per il dopo-Parigi della WTA non sono ancora chiari), ma adesso ha i crismi dell’ufficialità: Bianca Andreescu non giocherà più nel 2020. La canadese, attualmente numero 7 del mondo, non mette piede in campo dalle WTA Finals 2019, ed è tuttora tormentata da una serie di infortuni che le impediscono di tornare in campo.

Questo il comunicato rilasciato tramite i suoi canali social: “Sono giunta alla difficile decisione di saltare l’intera stagione su terra rossa e di prendermi il resto della stagione per concentrarmi sulla mia salute e sull’allenamento. Benché questa sia stata una dura conclusione da trarre, ci sono molti eventi nel 2021 che non vedo l’ora di giocare, comprese le Olimpiadi; voglio usare questo tempo per concentrarmi sul mio gioco per tornare migliore e più forte che mai. Come sempre, le vostre parole di incoraggiamento e di supporto significano tantissimo per me, e spero di tornare in campo e competere per il Canada il prossimo anno“.

Foto: lev radin / Shutterstock.com