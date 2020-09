Tennis, ATP Amburgo 2020: risultati 21 settembre. Avanzano Rublev e Paul, eliminato Fritz

Nella giornata odierna è cominciato l’ATP 500 di Amburgo 2020 con i primi quattro incontri dei sedicesimi di finale. In attesa di vedere all’opera Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, oggi sulla terra rossa tedesca a passare il turno sono stati Andrey Rublev, Pablo Cuevas, Tommy Paul e Jiri Vesely. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Il tennista più atteso di questa giornata inaugurale era sicuramente Andrey Rublev: il russo, numero 5 del tabellone, non ha deluso le aspettative, imponendosi con un doppio 6-3 sullo statunitense Tennys Sandgren. Nessun problema nemmeno per il qualificato Pablo Cuevas: l’uruguaiano, sicuramente più a proprio agio sulla terra rispetto a Taylor Fritz, ha superato l’americano con il punteggio di 6-4 6-2. Vittoria in due set anche per il qualificato Jiri Vesely, che ha sconfitto per 7-5 6-2 il lucky loser Gilles Simon. L’unico match terminato al terzo set è stato quello che ha visti protagonisti Tommy Paul e Kevin Anderson: il classe ’97 Usa si è imposto con il risultato di 6-4 0-6 6-4.

ATP AMBURGO 2020: RISULTATI 21 SETTEMBRE

Taylor Fritz (Usa) – Pablo Cuevas (Uru) 4-6 2-6

Jiri Vesely (Cze) – Gilles Simon (Fra) 7-5 6-2

Tommy Paul (Usa) – Kevin Anderson (Rsa) 6-4 0-6 6-4

Tennys Sandgren (Usa) – Andrey Rublev (Rus) 3-6 3-6

Foto: LaPresse