Tennis, ATP Amburgo 2020: avanti Fognini e Khachanov. Eliminati Sonego e Medvedev

Si sono appena conclusi i match del primo turno dell’ATP di Amburgo. Buone notizie per Fabio Fognini che torna alla vittoria nella sfida contro Philipp Kohlschreiber. Il tennista di Arma di Taggia si è imposto in rimonta con il punteggio 4-6 6-1 7-5. L’azzurro sta cercando di ritrovare la forma migliore, dopo l’operazione alle caviglie, anche in vista dell’impegno al Roland Garros.

Termina all’esordio l’avventura nel torneo teutonico di Lorenzo Sonego battuto da un convincente Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-2 7-6(2). Una sfida molto complicata nella quale il piemontese ha provato a mettere in difficoltà il canadese che è sembrato in gran forma.

Loading...

Loading...

Senza ombra di dubbio la grande sorpresa di giornata è stata la sconfitta di Daniil Medvedev per meno del francese Ugo Humbert che si è imposto 6-4 6-3. Altrettanto inattesa la debacle di Gael Monfils superato con un netto 6-4 6-4 dal tedesco Yannick Hanfmann. Cristian Garin ha vinto in poco meno di un’ora e venti il match contro Kei Nishikori (6-3 6-0).

ATP AMBURGO: RISULTATI 22 SETTEMBRE

Garin C. (Chi)-Nishikori K. (Jpn) 6-0 6-3

Bautista R. (Esp)-Basilashvili N. (Geo) 6-4 6-3

Koepfer D. (Ger)-Nishioka Y. (Jpn) 7-6(0) 4-6 6-1

Hanfmann Y. (Ger)-Monfils G. (Fra) 6-4 6-3

Fognini F. (Ita)-Kohlschreiber P. (Ger) 4-6 6-1 7-5

Auger-Aliassime F. (Can)-Sonego L. (Ita) 6-2 7-6(2)

Bublik A. (Kaz)-Ramos A. (Esp) 6-2 7-6(5)

Khachanov K. (Rus)Struff J-L. (Ger) 7-6(5) 4-6 7-5

Humbert U. (Fra)-Medvedev D. (Rus) 6-3 6-4

Lajovic D. (Srb)-Mannarino A. (Fra) 6-4 6-1

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse