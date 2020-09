Superbike, GP Catalogna 2020: Van der Mark vince la Superpole Race. Jonathan Rea 2°, allunga nel Mondiale

Michael Van der Mark ha vinto la Superpole Race del GP di Catalogna 2020, sesta tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Barcellona. L’olandese si è scatenato in sella alla sua Yamaha e ha conquistato il primo successo stagionale (era stato terzo in quattro occasioni in questo 2020), tornando sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di digiuno (nel 2019 aveva giganteggiato in gara-2 nel GP di Spagna a Jerez). Il 27enne, ieri quarto in gara-1, è partito molto bene ed è riuscito ad avere la meglio nei confronti del britannico Jonathan Rea, grande favorito della vigilia e ieri trionfatore nel primo appuntamento di questo fine settimana.

Il Campione del Mondo in carica perde la sua imbattibilità in questo format (aveva vinto le ultime sei Superpole Race), ma può comunque festeggiare, perché ha ulteriormente allungato in classifica generale: ora ha 48 punti di vantaggio nei confronti del britannico Scott Redding, stamattina soltanto ottavo con la Ducati in questa prova sprint di dieci giri. Il 33enne ha quasi messo in cassaforte il suo sesto titolo iridato consecutivo con la Kawasaki, sconfiggendo ancora una volta la Scuderia di Borgo Panigale. Terzo posto per il francese Loris Baz (Yamaha), quarto il britannico Chaz Davies (Ducati), quinto lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) mentre il nostro Michael Ruben Rinaldi è sesto con la Ducati, appena davanti all’altra Kawasaki del britannico Alex Lowes.

LA CRONACA DELLA GARA:

Jonathan Rea parte a razzo dalla pole position e conserva la prima posizione davanti a Van der Mark, Lowes e Bautista, mentre le due Ducati ufficiali di Redding e Davies partono male (ottavo e nono). Bautista si inventa una magia al secondo giro e sfrutta la doppia scia per balzare in testa, ma poco dopo si rende protagonista di un clamoroso highside, il quale costringe Rea a rallentare per evitarlo e permette a Van der Mark di volare in testa alla gara proprio davanti al leader del campionato. Redding cerca una timida rimonta, ma a sei giri dal termine va lungo in curva 1 e lascia spazio a Rinaldi. Nella seconda parte di gara le posizioni sono cristallizzate e non cambia più niente, con Van der Mark che festeggia davanti a Rea e Baz.

