Sorteggio Champions League, le possibili avversarie della Juventus: chi sperare e chi evitare

Riparte la campagna europea della Juventus. Dopo la bruciante eliminazione di agosto per mano del Lione, infatti, i bianconeri sono già pronti per la Champions League 2020-2021 nella quale partono con rinnovata voglia di fare bene. Il programma della massima competizione continentale per club è stato rivoluzionato per colpa dell’allungamento della passata edizione e tutto, quindi, è slittato in avanti. I sorteggi della fase a gironi della Champions League 2020-2021 si terranno giovedì primo ottobre alle ore 17.00 agli RTS di Ginevra, mentre martedì 20 ottobre scatteranno le prime partite della fase a gironi, che proseguirà fino al 9 dicembre con match ad un ritmo serrato, senza la minima sosta. Dopo due mesi di pausa invernale, quindi, sarà al via la fase a eliminazione diretta a partire dal 16 febbraio. La finale è in programma sabato 29 maggio a Istanbul, sede designata inizialmente per la finale del 2020.

DATE SORTEGGI

01/10/2020: sorteggio fase a gironi (RTS Studios, Ginevra, Svizzera)

14/12/2020: sorteggio ottavi di finale (Nyon, Svizzera)

19/03/2021: sorteggi quarti di finale e semifinali (Nyon, Svizzera)

COME SI SVILUPPA IL SORTEGGIO

Le squadre saranno divise in quattro fasce, come tradizione. La prima sarà composta dai detentori di Champions ed Europa League più i campioni delle sei nazioni con il ranking più alto (tra le quali, ovviamente, anche l’Italia). Le fasce dalla 2 alla 4 saranno determinate dalla classifica dei coefficienti delle società qualificate. Nessun club potrà affrontare un’altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione.

IL CALENDARIO

La fase a gironi inizierà il 20-21 ottobre 2020 e si procederà senza soluzioni di continuità. Sette giorni dopo andrà in scena la seconda giornata, la settimana seguente si giocherà la terza. Dopo una pausa di tre settimane, il 24-25 novembre si tornerà in campo per il quarto turno, mentre l’1-2 dicembre sarà in programma la quinta giornata. L’ultimo appuntamento sarà previsto per l’8-9 dicembre. Per la fase a eliminazione diretta, si inizierà con gli ottavi di finale che si disputeranno tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e 14 aprile, le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. A quel punto mancherà solo l’atto conclusivo per decretare la vincitrice della Champions 2020-21: la finalissima sarà in programma il 29 maggio 2021 allo stadio Atatürk di Istanbul, l’impianto che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020, poi disputata al Da Luz di Lisbona. San Pietroburgo invece, che avrebbe dovuto ospitare l’atto conclusivo del 2021, sarà la sede della finale del 2022.

IL SORTEGGIO PER LA JUVENTUS

La Juventus, nove volte campione d’Italia consecutivamente, essendo in prima fascia eviterà le seguenti squadre: Bayern Monaco (campione in carica) *****, Real Madrid *****, Liverpool *****, PSG *****, Porto ***, Zenit Sanpietroburgo *** e Siviglia ***. Il grado di difficoltà delle avversarie viene giudicato tra * (squadra abbordabile) fino a ***** (squadra da evitare).

SECONDA FASCIA:

Barcellona *****

Atletico Madrid *****

Manchester City *****

Manchester United ****

Borussia Dortmund ****

Shakthar Donetsk ***

Chelsea ***

Ajax (seconda/terza fascia) ***

TERZA FASCIA

Ajax (seconda/terza fascia) ***

Red Bull Lipsia ***

Inter (la Juventus non potrà affrontarla essendo italiana)

Lazio (la Juventus non potrà affrontarla essendo italiana)

Atalanta (la Juventus non potrà affrontarla essendo italiana)

Lokomotiv Mosca ***

Olympique Marsiglia (terza/quarta fascia) ***

Brugge (terza/quarta fascia) **

Borussia Moenchengladbach (terza/quarta fascia) **

QUARTA FASCIA

Olympique Marsiglia (terza/quarta fascia) ***

Brugge (terza/quarta fascia) **

Borussia Moenchengladbach (terza/quarta fascia) **

Istanbul Basaksehir **

Rennes **

SQUADRE ANCORA IMPEGNATE NEI PLAY-OFFS:

Slavia Praga **- Midtjylland * (match di andata 0-0)

Maccabi Tel Aviv * – Red Bull Salisburgo ** (match di andata 1-2)

Olympiakos *** – Omonia Nicosia * (match di andata 2-0)

Molde * – Ferencvaros * (match di andata 3-3)

Krasnodar ** – PAOK Salonicco * (match di andata 2-1)

Gent ** – Dinamo Kiev ** (match di andata 1-2)

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Lapresse