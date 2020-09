Sinner-Bonzi oggi, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo oggi, 30 settembre, per il match del secondo turno del Roland Garros 2020 contro il francese Benjamin Bonzi, sarà la quarta partita sul “Court14”. L’azzurro dopo la convincente vittoria all’esordio su David Goffin va a caccia di conferme. Il giovane altoatesino ha convinto per la qualità della prestazione fornita, sempre in controllo nonostante le qualità dell’avversario.

Il transalpino ha raggiunto ha raggiunto il main draw tramite le qualificazioni e che ha beneficiato anche del ritiro di Roberto Marcora nel turno finale delle stesse. Bonzi ha eliminato al primo turno il finlandese Emil Ruusuvuori decisamente in difficoltà sulla terra rossa del Roland Garros.

I favori del pronostico, ovviamente, sono tutti dalla parte dell’azzurro che però di fronte si troverà un giocatore solido. Se Sinner spesso si è esaltato contro tennisti, almeno sulla carta, molto forti ora deve dimostrare di aver raggiunto la maturità giusta per vincere match nei quali è l’uomo da battere.

Sarà possibile seguire gli il match tra Sinner-Bonzi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match.

SINNER-BONZI, ROLAND GARROS 2020: PROGRAMMA

MERCOLEDì 30 SETTEMBRE

Quarto match dalle 11.00 sul “Court 14” Sinner-Bonzi

Diretta tv Eurosport 1 ed Eurosport 2

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

Foto: Lapresse