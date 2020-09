Motocross oggi, GP Mantova MXGP 2020: orari, tv, programma, streaming

Comincia quest’oggi la seconda metà del Mondiale MXGP di motocross con il Gran Premio della Città di Mantova 2020, decimo round stagionale e secondo atto del trittico di gare previsto sul tracciato lombardo. Prosegue dunque la spettacolare corsa per il titolo iridato che coinvolge il leader sloveno Tim Gajser, il fuoriclasse azzurro Tony Cairoli, lo svizzero Jeremy Seewer, il fenomenale rookie spagnolo Jorge Prado e l’olandese Glenn Coldenhoff. Si profila una giornata di alta tensione sulla pista del Migliaretto, in cui oltre alle due manche di gara della classe regina ci sarà spazio anche per i protagonisti della classe MX2 come Tom Vialle e Jago Geerts.

IN TV – Il Gran Premio di Mantova di motocross sarà trasmesso nella sua interezza su Eurosport Player in streaming, mentre su Eurosport 2 (211) si potrà assistere alle differite delle quattro manche. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo della secondo round del trittico mantovano.

PROGRAMMA GP MANTOVA 2020 – MOTOCROSS

Mercoledì 30 settembre

ore 12.15 Gara-1 MX2

ore 13.15 Gara-1 MXGP

ore 15.10 Gara-2 MX2

ore 16.10 Gara-2 MXGP

