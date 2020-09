Sci alpino: Wendy Holdener, via alle stampelle. Recupero lampo per Sölden?

All’inizio di settembre, la campionessa svizzera di sci alpino Wendy Holdener ha subìto una frattura alla testa del perone destro, conseguenza di una caduta patita durante un allenamento, in Svizzera. Tre settimane più tardi, la fuoriclasse di Unteriberg è già in grado di sbarazzarsi delle stampelle come ha mostrato in un simpatico video postato sul suo profilo Instagram.

Wendy, due ori mondiali, tre medaglie olimpiche, 3 vittorie in Coppa del Mondo, è in via di guarigione. Non è ancora chiaro, però, se sarà in grado di presentarsi al cancellato di partenza a Sölden, il prossimo 17 ottobre, quindi fra poco meno di tre settimane, ma è evidente che il segnale dato è oltre modo positivo. Sui social la 27enne rossocrociata ha dato speranza ai suoi fan…

Foto: Valerio Origo