Sci alpino, tante novità in calendario: due slalom donne a Levi, cancellati paralleli e combinate

Arriva una vera e propria rivoluzione per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile, ovvia conseguenza della pandemia legata al Covid-19. Confermate, dopo il meeting FIS, tutte le indiscrezioni per la prossima stagione, che andranno poi ratificate durante la riunione dei Comitati Tecnici che si terrà a fine mese a Oberhofen, sede della Federazione Internazionale Sci.

Alla presenza dei Race Director di Coppa del Mondo femminile e maschile, Peter Gerdol e Markus Waldner, è stato ri-definito il calendario della prossima stagione, che sarà poi ufficializzato il 3 ottobre. Ecco 39 gare maschili e 35 femminili, niente più combinate o paralleli almeno per l’annata 2020-2021 (con un’eccezione di cui parleremo), solo le 4 specialità di base, ovvero slalom, gigante, superG, discesa libera. E nessun evento misto uomini/donne, leggi Team Event. Non ci sarà nemmeno il Parallelo di Capodanno a Davos, il 1° gennaio, appena re-introdotto e subito rimandato al 2022. Uomini e donne si ritroveranno assieme solo per l’apertura di Soelden, i Mondiali di Cortina d’Ampezzo e le Finali.

Arrivano le tappe separate per velocità e le gare tecniche, con l’esclusione di Wengen e Kitzbuehel, dove però saranno create “bolle” speciali per gli slalomisti, che alloggeranno da un’altra parte (Grindelwald e Kirchberg). L’idea è dunque quella di una Coppa del Mondo “semplificata” per portare poi in sicurezza le squadre all’evento clou della stagione, i Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021. Ci sarà un gigante in più per Adelboden, due discese a Wengen, una probabilmente in due manche, e in Alta Badia ecco lo slalom al posto del gigante parallelo. A Levi, in Finlandia, gareggeranno solo le donne, sabato 21 e domenica 22 novembre. Sant Moritz anticipa il suo doppio appuntamento accogliendo le modifiche previste, con due superG il 5-6 dicembre; Courchevel arriva il 12-13 dicembre con gigante e slalom, anziché il solo gigante originariamente previsto il 15 dicembre.

L’unica eccezione al parallelo riguarda l’altra novità che era stata introdotta durante la scorsa stagione: dopo la classica apertura di Soelden (17-18 ottobre), infatti, ecco il week-end del parallelo confermato a Lech-Zuers, con le donne in gara il 13 novembre e gli uomini il 14 (senza team event).

Foto: Pentaphoto